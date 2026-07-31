БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Убогий — но другого нет: Печально известный эсминец-скандал «Зумволт» ВМС США планируют вернуть в строй

Убогий — но другого нет: Печально известный эсминец-скандал «Зумволт» ВМС США планируют вернуть в строй

Многомиллиардные расходы на бестолковый проект многим экспертам почему-то напоминают грандиозную аферу Алексей Песков На фото: члены Корпуса подготовки младших офицеров резерва ВМС США проходят мимо эсминца USS Zumwalt/ (Фото: Patrick Semansky/AP/TASS) После десяти лет модернизации, ремонта и решения множества проблем, связанных с программой, головной эсминец класса «Зумволт» наконец-то возвращается в строй ВМФ США в сентябре этого года.

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