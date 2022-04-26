TVcenter.ru

397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Викто
    Да хватит о ней писать. Как говорится "умерла так умерла" много чести. Какая челпан такая и хаматова“Печально”, – ско...
  • Андрей Кирсанов
    Этот товарищ, презрел все моральные и физические человеческие  нормы ! Т.е. содомит рассылает пасхальные поздравления...“Посидите на сухо...
  • Dissonans Scorpinaz
    Прискорбно это всё,наверное сейчас бы Гитлер войну выиграл.Потому что с животным инстинктом у нас больше половины нас...Помиловали: где д...

На все согласна: на что пошла Нетребко, чтобы выступать на Западе

На все согласна: на что пошла Нетребко, чтобы выступать на Западе

Анна Нетребко ВиталийЧереда неприятностей Анны Нетребко, начавшаяся еще в марте этого года, та и не планирует заканчиваться.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх