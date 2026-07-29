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Жители Подольска смогут бесплатно пройти обследование на диабет 1 августа

Жители Подольска смогут бесплатно пройти обследование на диабет 1 августа

Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое может долгое время развиваться бессимптомно. Эндокринолог обособленного структурного подразделения № 2 Подольской областной клинической больницы Светлана Алексеева напомнила о необходимости регулярно контролировать уровень глюкозы в крови.

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