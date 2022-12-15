Как украсить дом и стол к Новому году. Советы эксперта

Майя Сантимирова, сооснователь культурного салона «Палаты» на Льва Толстого и студии рисования «Draw & go» на Патриарших Новогодняя палитра Каждый год во Франкфурте проходит выставка Christmasworld, которая задает тренды на рождественские украшения.
Майя Сантимирова, сооснователь культурного салона «Палаты» на Льва Толстого и студии рисования «Draw & go» на Патриарших Новогодняя палитра Каждый год во Франкфурте проходит выставка Christmasworld, которая задает тренды на рождественские украшения.
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