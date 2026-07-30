Что происходит с человеком, которого объявили в международный розыск

Разбираемся, как становятся преступниками. фото: AI/MAXIMРанее появилась новость о том, что бизнесмена Павла Дурова объявили в международный розыск, но в этом деле все оказалось не так однозначно (подробнее в нашей статье «ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск, а потом опровергла: разбор»).