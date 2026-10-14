В Коммунарке кражи фиксируют камерами: подростки из семей мигрантов попадают в кадр, но цепочка обрывается на возрасте Камеры всё видят.
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Вы что, это же дети, УСТАНОВКУ на УЧЁБУ и РАБОТУ никто НЕ ДАВАЛ.
Затулло с подельниками из едрисни снова во власти, поэтому никаких реальных мер принято не будет. Вот и в статье опять про то, что спасение утопающих - дело самих утопающих: держи своё имущество руками и зубами! При этом, если попытаемся защищать активно - на нас статья найдётся!
Уголовка должна быть с 11 лет! Мелкий должен посидеть в колонии для несовершеннолетних. Родители должны - минимум в 3-х кратном объёме возместить ущерб пострадавшим и оплатить расходы полиции по установлению преступника и его отлову!
А за законы надо спрашивать с избранных нами депутатов, пусть думают как исправлять положение не декларациями в СМИ, а законами соответствующими требования дня. Для этого надо меньше пиариться на экранах TV, а заниматься делом.
Самое же неприятное, что у обосновавшихся здесь "мигрантов первой волны" уже выросли дети, мыслящие принципиально иначе и совершенно не намеренные трудиться на стройках и в ЖКХ.
Они чувствуют себя здесь хозяевами, а не гостями, сбиваются в молодежные банды, ведущие борьбу за территорию и ресурсы с коренным населением и другими такими же этническими ОПГ.
Они легко восприимчивы к исламистским и радикальным идеям, которые считают частью своей защищаемой от русских "самобытности".
Есть "теория трех поколений мигрантов".
Первое приезжает и работает.
Второе – уже не работает, а хватает и присваивает, "забирая улицу".
И наконец, третье, которое вот-вот выйдет на первый план, опираясь на диаспорную солидарность, будет бороться за политическую власть и полную замену духовных, культурных и поведенческих норм в "приватизированной" ими стране.
Эта ситуация при определенных условиях (возможно, уже очень скоро) непременно "рванет". Потому что не "рвануть" просто не может.
А может и в самом деле принять решение что мигрантов (в том числе и владеющих купленым гражданством РФ), и их детей соответственно, нужно судить в соответствии с понятным для них законом.
А согласно этому закону за первую кражу отрезают пальцы, без анестезии(!!!), на одной руке, за вторую - всю руку, за третью укорачивают вторую руку ну и так далее...
И кстати по их закону ответственность наступает с момента как только встал на ноги, то есть сделал первый шаг!
Самокат надо завозить домой, чтобы не спёрли. В СССР велики затаскивали домой и проблем не было.. А велики тогда тоже коммуниздили за милую душу.
Конечно, можно мазать рукоятки самоката составом, от которого через некоторое начинаются слабые судороги или слабые ожоги (наверняка, такой есть) и идти спокойно домой. Но это опасно: вероятнее всего сам попадёшься на этот трюк..
Если бы самокат умыкнул славянин т.н. "правоохранительные органы" не посмотрели бы ни на возраст, ни на характеристики... В этом случае всё было бы "по закону"... А вот с черножопыми - только "по понятиям"...
Опять цирк-Шапито(((