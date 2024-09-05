Верующие со всей России пройдут полный Семионовский крестный ход – 370 км за 18 дней

Впервые за пять лет верующие со всей России пройдут полный Симеоновский крестный ход. В год 320-летия перенесения мощей праведного Симеона, всея Урала и Сибири чудотворца, из села Меркушино в Верхотурье, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения пройдет один из самых протяженных крестных ходов России – Симеоновский.