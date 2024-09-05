РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Верующие со всей России пройдут полный Семионовский крестный ход – 370 км за 18 дней

Верующие со всей России пройдут полный Семионовский крестный ход – 370 км за 18 дней

Впервые за пять лет верующие со всей России пройдут полный Симеоновский крестный ход. В год 320-летия перенесения мощей праведного Симеона, всея Урала и Сибири чудотворца, из села Меркушино в Верхотурье, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения пройдет один из самых протяженных крестных ходов России – Симеоновский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх