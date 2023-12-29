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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йокич включил Джеймса и Дюрэнта в пятерку лучших игроков НБА

Центровой «Денвера» назвал Топ-5 в лиге на данный момент в подкасте одноклубника Майкла Портера. Сербу было предложено назвать лучших, включая его самого.

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