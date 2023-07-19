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Ксения Синицына: «Туктамышева всегда являлась моим кумиром. Лиза – долгожитель фигурного катания, пример для подражания»

– В прошлое межсезонье у вас появлялись мысли о том, что же делать дальше – продолжать или нет. Неопределенность сейчас присутствует или вы полны энергией? – На данный момент я полна жизнью и энергией.

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