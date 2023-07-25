В 1960 в районе Батагайки заметили небольшой овраг. Сегодня кратер уже больше километра в ширину и 100 метров в глубину

Исчезнет тундра и на месте её останется громадное , на сотни тысяч километров квадратных болото. А вечная мерзлотта в РФ есть и на параллели Байкала даже.

Ч

ЧилиИвано

Значит будет тепло в Сибири? Очень интересно... тогда и нет смысла ездить на юга - местные овощи фрукты, отдых и другие прелести, очень интересно. . В знаниях говорится что наступило золотое вкрапление на 10 тыс. лет, кроме рождения людей с другими моральным особенностями, эта эпоха характерна очень тёплым климатом и изменениями ландшафта земли (земля - вода меняются местами), но поскольку именно "вкрапление", а не сам золотой век (2млн860тыс.лет), то и изменения будут не так уж ярко выражены.