В 1960-х годах Батагайка представляла собой всего лишь небольшой овраг, но к лету 2023-года впадина растянулась на километр и на данный момент насчитывает в глубину на 100 метров.
В 1960 в районе Батагайки заметили небольшой овраг. Сегодня кратер уже больше километра в ширину и 100 метров в глубину
Комментарии
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Владимир Евтушенко
Таянье вечной мерзлоты грозит катастрофой большой части России - провалятся дороги, города, сёла. Тяжелей и гораздо дороже станет добыча нефти и газа
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20 час.
Владимир Евтушенко
Исчезнет тундра и на месте её останется громадное , на сотни тысяч километров квадратных болото. А вечная мерзлотта в РФ есть и на параллели Байкала даже.
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20 час.
Ч
ЧилиИвано
Значит будет тепло в Сибири? Очень интересно... тогда и нет смысла ездить на юга - местные овощи фрукты, отдых и другие прелести, очень интересно. . В знаниях говорится что наступило золотое вкрапление на 10 тыс. лет, кроме рождения людей с другими моральным особенностями, эта эпоха характерна очень тёплым климатом и изменениями ландшафта земли (земля - вода меняются местами), но поскольку именно "вкрапление", а не сам золотой век (2млн860тыс.лет), то и изменения будут не так уж ярко выражены.
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13 час.
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