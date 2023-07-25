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В 1960 в районе Батагайки заметили небольшой овраг. Сегодня кратер уже больше километра в ширину и 100 метров в глубину

В 1960 в районе Батагайки заметили небольшой овраг. Сегодня кратер уже больше километра в ширину и 100 метров в глубину

В 1960-х годах Батагайка представляла собой всего лишь небольшой овраг, но к лету 2023-года впадина растянулась на километр и на данный момент насчитывает в глубину на 100 метров.

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Комментарии
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Владимир Евтушенко
Таянье  вечной мерзлоты  грозит катастрофой  большой части России - провалятся  дороги, города, сёла. Тяжелей  и гораздо дороже станет добыча  нефти и газа
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20 час.
Владимир Евтушенко
Исчезнет тундра и на месте  её  останется  громадное  , на сотни тысяч  километров квадратных болото. А вечная  мерзлотта в РФ  есть и на  параллели Байкала  даже.
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20 час.
Ч
ЧилиИвано
Значит будет тепло в Сибири? Очень интересно... тогда и нет смысла ездить на юга - местные овощи фрукты, отдых и другие прелести, очень интересно. .  В знаниях говорится что наступило золотое вкрапление на 10 тыс. лет, кроме рождения людей с другими моральным особенностями, эта эпоха характерна очень тёплым климатом и изменениями ландшафта земли (земля - вода меняются местами), но поскольку именно &quot;вкрапление&quot;, а не сам золотой век (2млн860тыс.лет), то и изменения будут не так уж ярко выражены.
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13 час.

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