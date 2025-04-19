Розенбаум объяснил «аллергией на русское» санкции Зеленского против него

У главы киевского режима Владимира Зеленского проявляется обострение аллергии на все русское, заявил народный артист России Александр Розенбаум, комментируя санкции Украины в отношении него, а также других российских деятелей культуры и спорта.
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