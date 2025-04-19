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Розенбаум объяснил «аллергией на русское» санкции Зеленского против него

Розенбаум объяснил «аллергией на русское» санкции Зеленского против него

У главы киевского режима Владимира Зеленского проявляется обострение аллергии на все русское, заявил народный артист России Александр Розенбаум, комментируя санкции Украины в отношении него, а также других российских деятелей культуры и спорта.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Это не аллергия, а комплексы неполноценности. Историю можно придумать, а гены никуда не денешь... Гнилье.
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