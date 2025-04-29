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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лига чемпионов. 1/2 финала. «Арсенал» примет «ПСЖ», «Барселона» сыграет с «Интером» в среду

Лига чемпионов. 1/2 финала. «Арсенал» примет «ПСЖ», «Барселона» сыграет с «Интером» в среду

Во вторник «Арсенал» примет «ПСЖ». В среду «Барселона» сыграет с «Интером».  Лига чемпионов 1/2 финала Первые матчи Арсенал Англия – ПСЖ Франция Дата проведения 29 апреля, 22:00, «Эмирейтс» превью матча онлайн статистика коэффициенты Барселона Испания – Интер Италия Дата проведения 30 апреля, 22:00, «Олимпик Льюис Компанис» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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