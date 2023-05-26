Царьград

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В Крыму отменили ковид. Больше никаких ограничений

В Крыму отменили ковид. Больше никаких ограничений

В Крыму сняты все ограничительные меры, которые вводили на период пандемии коронавируса.Глава Крыма Сергей Аксёнов в личном телеграм-канале сообщил, что все ограничительные меры, введённые на период пандемии коронавируса в регионе, были отменены.

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