В Крыму отменили ковид. Больше никаких ограничений

В Крыму сняты все ограничительные меры, которые вводили на период пандемии коронавируса.Глава Крыма Сергей Аксёнов в личном телеграм-канале сообщил, что все ограничительные меры, введённые на период пандемии коронавируса в регионе, были отменены.