Во время сплава по реке неподалеку от перевала Дятлова пропала группа туристов

Во время сплава по реке неподалеку от перевала Дятлова в Свердловской области пропала группа туристов, сообщает портал ЕАН со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
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