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Во время сплава по реке неподалеку от перевала Дятлова пропала группа туристов

Во время сплава по реке неподалеку от перевала Дятлова пропала группа туристов

Во время сплава по реке неподалеку от перевала Дятлова в Свердловской области пропала группа туристов, сообщает портал ЕАН со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

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