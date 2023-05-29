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В Грузии заявили, что проводят политику «стратегического терпения» к России

В Грузии заявили, что проводят политику «стратегического терпения» к России

Правящая партия «Грузинская мечта» выстраивает политику в отношении России, исходя только из интересов народа Грузии, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в интервью, опубликованном 29 мая газетой Kviris Palitra («Палитра недели»).

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