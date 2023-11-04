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Отомстила за развод: женщина отравила грибами всю семью бывшего мужа

Отомстила за развод: женщина отравила грибами всю семью бывшего мужа

Жительницу австралийского городка Леонгата обвиняют в преднамеренном убийстве трех человек. Решив отомстить мужу, который решил от нее уйти, женщина испекла пирог с ядовитыми грибами и угостила им семью бывшего супруга.

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