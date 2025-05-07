Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?

Наталия

Трамп пыжится изо всех сил, пытаясь показать американцам и всему миру, что он на земле, как минимум, второй после Господа Бога. Пытается диктовать всем свои условия и устанавливать сроки исполнения своих указаний, которые чаще всего основаны не на реальности, а на его личных хотелках и представлениях о реальности. А потом потихоньку отползает в сторону, пытаясь при этом сохранить лицо.