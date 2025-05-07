Театр абсурда
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Театр абсурда

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Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?

Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?

Коллаж Царьграда США дали России 100 дней для завершения войны на Украине. Вашингтон объявил, что из переговорного процесса не выходит, но бегать больше за Москвой и Киевом не будет и ожидает, что Россия и Украина в течение трёх месяцев вступят в прямые переговоры.

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Комментарии
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Астон Мартин
В Америке правит конгресс , и у него отношение к нашей стране не изменялось от враждебного ...
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12 час.
Наталия
Трамп пыжится изо всех сил, пытаясь показать американцам и всему миру, что он на земле, как минимум, второй после Господа Бога. Пытается диктовать всем свои условия и устанавливать сроки исполнения своих указаний, которые чаще всего основаны не на реальности, а на его личных хотелках и представлениях о реальности. А потом потихоньку отползает в сторону, пытаясь при этом сохранить лицо.
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10 час.
Астон Мартин
А что там с Гренландией то , и с Канадой , не в составе Америки пока ???🤔
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10 час.
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