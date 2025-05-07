Коллаж Царьграда США дали России 100 дней для завершения войны на Украине. Вашингтон объявил, что из переговорного процесса не выходит, но бегать больше за Москвой и Киевом не будет и ожидает, что Россия и Украина в течение трёх месяцев вступят в прямые переговоры.
Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?
Комментарии
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Астон Мартин
В Америке правит конгресс , и у него отношение к нашей стране не изменялось от враждебного ...
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12 час.
Наталия
Трамп пыжится изо всех сил, пытаясь показать американцам и всему миру, что он на земле, как минимум, второй после Господа Бога. Пытается диктовать всем свои условия и устанавливать сроки исполнения своих указаний, которые чаще всего основаны не на реальности, а на его личных хотелках и представлениях о реальности. А потом потихоньку отползает в сторону, пытаясь при этом сохранить лицо.
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10 час.
Астон Мартин
А что там с Гренландией то , и с Канадой , не в составе Америки пока ???🤔
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10 час.
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