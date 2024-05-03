Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Учитесь читать карты...

А  Р. Ищенко     снова  на   картах (украинушки)  гадает.  Написано  складно,  только  мы    злопамятные  (то  есть  злые,  с  хорошей   памятью  и   ещё  на  всякий  случай   записываем)  и  помним,  как   он    после  взятия  Авдеевки    говорил,   что  к   началу      мая  мы  выйдем   на    рубеж  Курахово-Константиновка,  да.

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