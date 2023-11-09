АО «КБП» продолжит совершенствование высокоточного снаряда «Краснополь»

РИАМО - 9 ноя. Инженеры Конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова, входящего в «Высокоточные комплексы» Ростеха, продолжат совершенствование характеристик высокоточного снаряда «Краснополь», рассказали ТАСС в пресс-службе холдинга.
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