Соединенные Штаты не допустят того, чтобы штаб-квартиру Организации Объединенных Наций перенесли в другую страну, так как для них это является вопросом престижа и экономической выгоды.
Небензя заявил, что США никогда не позволят перенести штаб-квартиру ООН
Комментарии
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Артем Казаков
да кому интересно,что там пиндосы думают.Нехер у них позволения справшивать.Тупо подвести писю к носу пидостанскому и сказать,: "Вас пидорасов не спрашивают. будете делать что сказали" и всех делов. Не нравится ,пусть идут нах. Но (!) наш МИД,как обычно выразит озабоченность,потом карандашами начнёт полоски рисовать разноцветные. Бесят наши начальники в край.Давно уже можно было поставить пиндосов раком. Не разговоры болтать,а действовать.Взорвали газопровод, отвечаем адекватно,режем нах все их кабели.Поставили упырям оружие, поставляем своё каким-ть бармалеям в шлёпках,пусть пиндосов топят.Пока их козлов в стойло не будем ставить физически,они ни фига не поймут.Да и вообще давно уже пора поднять вопрос о целесообразности существования такого государства как США на Земле.
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13 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прав, что пора ООН переносить в другую страну.
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11 час.
Виктор Гайдуков
США превращаются в недоговороспособную помойку и это надо принять, а им в первую очередь.
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2 час.
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