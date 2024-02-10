Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Гайдуков
    США превращаются в недоговороспособную помойку и это надо принять, а им в первую очередь.Небензя заявил, ч...
  • Стас Гулинов
    Неужели пришло время-"кто быстрее "сбежит", останется целее"? Похоже и зеленского большой брат скоро уволят.Bloomberg: «безоб...
  • Сергей ЕВ
    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прав, что пора ООН переносить в другую страну.Небензя заявил, ч...

Небензя заявил, что США никогда не позволят перенести штаб-квартиру ООН

Небензя заявил, что США никогда не позволят перенести штаб-квартиру ООН

Соединенные Штаты не допустят того, чтобы штаб-квартиру Организации Объединенных Наций перенесли в другую страну, так как для них это является вопросом престижа и экономической выгоды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Артем Казаков
да кому интересно,что там пиндосы думают.Нехер у них позволения справшивать.Тупо подвести  писю к носу пидостанскому и сказать,: &quot;Вас пидорасов  не спрашивают. будете делать что сказали&quot; и всех делов. Не нравится ,пусть идут нах. Но (!) наш МИД,как обычно выразит озабоченность,потом карандашами начнёт полоски  рисовать разноцветные. Бесят наши начальники в край.Давно уже можно было поставить пиндосов раком. Не разговоры болтать,а действовать.Взорвали  газопровод, отвечаем адекватно,режем нах все их кабели.Поставили упырям оружие, поставляем своё каким-ть бармалеям в шлёпках,пусть пиндосов топят.Пока  их козлов  в стойло не будем ставить физически,они ни фига не поймут.Да и вообще давно уже пора поднять вопрос о целесообразности существования такого государства как США на Земле.
Ответить
13 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прав, что пора ООН переносить в другую страну.
Ответить
11 час.
Виктор Гайдуков
США превращаются в недоговороспособную помойку и это надо принять, а им в первую очередь.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх