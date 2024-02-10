Небензя заявил, что США никогда не позволят перенести штаб-квартиру ООН

Артем Казаков

да кому интересно,что там пиндосы думают.Нехер у них позволения справшивать.Тупо подвести писю к носу пидостанскому и сказать,: "Вас пидорасов не спрашивают. будете делать что сказали" и всех делов. Не нравится ,пусть идут нах. Но (!) наш МИД,как обычно выразит озабоченность,потом карандашами начнёт полоски рисовать разноцветные. Бесят наши начальники в край.Давно уже можно было поставить пиндосов раком. Не разговоры болтать,а действовать.Взорвали газопровод, отвечаем адекватно,режем нах все их кабели.Поставили упырям оружие, поставляем своё каким-ть бармалеям в шлёпках,пусть пиндосов топят.Пока их козлов в стойло не будем ставить физически,они ни фига не поймут.Да и вообще давно уже пора поднять вопрос о целесообразности существования такого государства как США на Земле.