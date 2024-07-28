Удивительно, но во время беременности самым близким мне человеком была свекровь Тамара Васильевна.
Решила сделать тест на отцовство и сразу подать на развод, а виновата во всем глупая свекруха
Комментарии
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В
Воробей
При чём тут свекровь, кого она может волновать? Пользу могла бы извлечь автор, если бы была погибче и мудрей. Воспитание в эмансипированном социуме портит характер женщины.
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1 час.
Элина Морозова
Как при чем? Это же она весь маразм замутила.
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42 мин.
В
Воробей
Именно! Кто замутил, тот и должен платить за удовольствие. По крайней мере, если есть достаточно гибкий, мудрый и расчётливый тот, кто способен сообразить, что открылась замечательная возможность на этом заработать.
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38 мин.
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