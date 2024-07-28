ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Решила сделать тест на отцовство и сразу подать на развод, а виновата во всем глупая свекруха

Решила сделать тест на отцовство и сразу подать на развод, а виновата во всем глупая свекруха

Удивительно, но во время беременности самым близким мне человеком была свекровь Тамара Васильевна.

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Комментарии
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В
Воробей
При чём тут свекровь, кого она может волновать? Пользу могла бы извлечь автор, если бы была погибче и мудрей. Воспитание в эмансипированном социуме портит характер женщины.
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1 час.
Элина Морозова
Как  при чем? Это же она  весь маразм  замутила.
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42 мин.
В
Воробей
Именно! Кто замутил, тот и должен платить за удовольствие. По крайней мере, если есть достаточно гибкий, мудрый и расчётливый  тот, кто способен сообразить, что открылась замечательная возможность на этом заработать.
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38 мин.

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