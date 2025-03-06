ЦБ обяжет банки возвращать похищенные с помощью вируса средства клиентов

Банк России предлагает возложить на кредитные организации ответственность за возврат похищенных средств из банковских приложений клиентов, если деньги были украдены при помощи вируса, следует из слов лавы регулятора Эльвиры Набиуллиной на совещании президента России Владимира Путина.