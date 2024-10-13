WSJ: избирателям колеблющихся штатов больше нравится внешнеполитическая повестка Трампа

Избиратели больше согласны с тезисами Трампа о решениях украинского и ближневосточного конфликтов, следует из опроса, проведенного изданием, причем по обеим темам у Трампа серьезное преимущество перед Харрис.
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