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Путин: Россиягә каршы 30 мең санкция кертелде, әмма ил икътисады тагын да көчлеләнде

Путин: Россиягә каршы 30 мең санкция кертелде, әмма ил икътисады тагын да көчлеләнде

Россиягә каршы 30 мең санкция кертелде – дөньяның барлык башка илләренә карата кертелгән санкцияләрдән ике тапкырга диярлек күбрәк.

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