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Спорт Уик-Энд

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Экс-арбитр Федотов: Игрок «Локомотива» вначале сыграл в мяч, а потом произошёл неизбежный контакт с Барриосом - нормальный момент и не повод для VAR

Экс-арбитр Федотов: Игрок «Локомотива» вначале сыграл в мяч, а потом произошёл неизбежный контакт с Барриосом - нормальный момент и не повод для VAR

«Еремеев и Барриос в нормальной манере шли к мячу, который находился на игровом расстоянии и был ничейным.

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