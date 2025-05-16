Евгений Малолетка/ТАСС Отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис, лидер киевского режима Владимир Зеленский напрочь оторвался от реальности, а его выступление в Турции 15 мая лишь доказывает это в очередной раз.
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