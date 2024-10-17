В Липецке на треть выросло количество онлайн-продавцов

Самым популярным направлением при регистрации нового бизнеса в Липецке стала дистанционная розничная торговляВ Липецкой области наблюдается бурный рост числа онлайн-продавцов, что стало заметной тенденцией в развитии местного предпринимательства в 2024 году.
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