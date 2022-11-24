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Прогноз на бой Емельяненко — Коваленко на Бойцовском клубе РЕН ТВ: коэффициенты на бой, кто победит 16 декабря

16 декабря в Москве состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», главным событием которого станет противостояние между звездой поп-ММА Святославом Коваленко и ветераном смешанных единоборств Александром Емельяненко.

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