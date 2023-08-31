Новый живой щит Зеленского

Валерий Фоменков

Залужный на том свете встретился с уничтоженными натовскими генералами. К их задушевной потусторонней беседе присоединился буданов. Все вместе они констатировали, что зря затеяли войну с Великой Россией, ибо Россию не победить! Тем более, трусливым побирушкам бандер-овцам... Кроме того, щеневмерлики заявили, что заждались к себе в гости вову зеленского. 😆😅🤣😂