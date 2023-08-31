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Новый живой щит Зеленского

Новый живой щит Зеленского

АНАТОЛИЙ  УРСИДА На днях прошла информация о том, что Залужный, сопровождаемый большой делегацией украинских высокопоставленных военных чинов, встречался с военными представителями западных кураторов/хозяев в каком-то бункере на польской территории недалеко от границы с Украиной.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Все просто.
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3 час.
Валерий Фоменков
Залужный на том свете встретился с уничтоженными натовскими генералами. К их задушевной потусторонней беседе присоединился буданов. Все вместе они констатировали, что зря затеяли войну с Великой Россией, ибо Россию не победить! Тем более, трусливым побирушкам бандер-овцам... Кроме того, щеневмерлики заявили, что заждались к себе в гости вову зеленского. 😆😅🤣😂
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2 час.
Юрий Золотарев
ВСЕМУ  СВОЁ  ВРЕМЯ!!
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2 час.

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