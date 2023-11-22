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Мировое обозрение

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В 2024 году в Липецке заработает завод по выпуску шлифовальных станков с ЧПУ

В 2024 году в Липецке заработает завод по выпуску шлифовальных станков с ЧПУ

Станкостроительный холдинг "СТАН" (находится под управлением компании "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех") откроет новый завод по выпуску шлифовальных станков с ЧПУ на территории особой экономической зоны в Липецке.

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