В 2024 году в Липецке заработает завод по выпуску шлифовальных станков с ЧПУ

Станкостроительный холдинг "СТАН" (находится под управлением компании "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех") откроет новый завод по выпуску шлифовальных станков с ЧПУ на территории особой экономической зоны в Липецке.
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