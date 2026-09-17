В США медведь напал на девушку прямо в спальне

В американском штате Колорадо медведь влез в спальню к спящей 17-летней девушке. Об этом сообщило издание ABC News .
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