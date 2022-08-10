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Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Конов: «Мы очень любим фигурное катание, и оно любит нас. Но эфир не резиновый, все уместить в него невозможно»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал, почему телеканал не показывает фигурное катание.

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