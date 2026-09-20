Нина Хрущёва: что стало с первой леди СССР после смерти мужа

Осенью 1971 года из Москвы ушла в небытие целая эпоха. Никита Хрущёв, человек, который разоблачил культ Сталина и запустил страну в космос, умер в больнице Четвёртого главного управления при Минздраве СССР 11 сентября, всеми забытый и преданный опале.