Нина Хрущёва: что стало с первой леди СССР после смерти мужа

Осенью 1971 года из Москвы ушла в небытие целая эпоха. Никита Хрущёв, человек, который разоблачил культ Сталина и запустил страну в космос, умер в больнице Четвёртого главного управления при Минздраве СССР 11 сентября, всеми забытый и преданный опале.
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