Политика как она есть

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Газовые прогнозы DW, которую попросили на выход из России. И ее реакция на сообщение МИДа

Газовые прогнозы DW, которую попросили на выход из России. И ее реакция на сообщение МИДа

Заглянула днем в "Дойче велле". Еще не знала, что наш МИД уже объявил: В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала «RT DE» российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер: - закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании «Дойче Велле» в Российской Федерации; - аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро «Дойче Велле»; - прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании «Дойче Велле» на территории Российской Федерации; - инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании «Дойче Велле» иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента; - запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания «RT DE» и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

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