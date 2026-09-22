Песков назвал недружественной акцией отказ США в визе замглавы МИД РФ Алимову

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как очередной пример недружественных действий отказ США в выдаче визы для участия в Генассамблее ООН замминистра иностранных дел Александру Алимову.
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