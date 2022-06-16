Трейдери, що працюють на Нью-Йоркській фондовій біржі, дивляться виступ голови ФРС Джерома Пауелла про найрадикальніше підвищення базової облікової ставки з 1994 року, Нью-Йорк, 15 червня 2022 року Федрезерв оголосив про підвищення базової облікової ставки на 75 пунктів Це стало наймасштабнішим підвищенням базової ставки за останні майже 30 років Федеральна резервна система (ФРС) США оголосила […] Сообщение Федрезерв оголосив про підвищення базової облікової ставки на 75 пунктів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.