Можно ли снимать обручальное кольцо: приметы и обычаи, советы и отзывы

Во многих культурах и религиях брак — это что-то святое, неприкосновенное и светлое. Одни связывают союз двух людей со Всевышним, другие — со вселенной, третьи и вовсе относятся к женитьбе или замужеству со скептицизмом.
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