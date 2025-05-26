ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в 58 регионах

РИА Новости/ФСБ РФ Сотрудники ФСБ вместе с МВД России и Росгвардией пресекли преступную деятельность 172 нелегальных оружейников из 58 регионов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.