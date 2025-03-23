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В России введут штрафы до полумиллиона рублей за рекламу в запрещенных соцсетях

В России введут штрафы до полумиллиона рублей за рекламу в запрещенных соцсетях

Соответствующий законопроект будет принят Госдумой 25 марта Госдума 25 марта во втором и окончательном чтении примет законопроект, запрещающий размещение рекламы в заблокированных на территории РФ социальных сетях, таких как Instagram*, Facebook* и X.

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