В России введут штрафы до полумиллиона рублей за рекламу в запрещенных соцсетях

Соответствующий законопроект будет принят Госдумой 25 марта Госдума 25 марта во втором и окончательном чтении примет законопроект, запрещающий размещение рекламы в заблокированных на территории РФ социальных сетях, таких как Instagram*, Facebook* и X.
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