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Татар-информ

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В УФНС по РТ напомнили о рисках получения зарплаты «в конверте»

В УФНС по РТ напомнили о рисках получения зарплаты «в конверте»

Фото: © «Татар-информ» Получение заработной платы «в конверте» лишает работников социальных гарантий и может негативно сказаться на размере будущей пенсии, оплате больничных, отпусков и возможности получить кредит.

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