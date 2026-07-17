В УФНС по РТ напомнили о рисках получения зарплаты «в конверте»

Фото: © «Татар-информ» Получение заработной платы «в конверте» лишает работников социальных гарантий и может негативно сказаться на размере будущей пенсии, оплате больничных, отпусков и возможности получить кредит.
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