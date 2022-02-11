Глава МИД Великобритании пообещала никогда не признать Ростов и Воронеж частью России

Министр иностранных дел Великобритании нанесла первый визит в Россию с 2017 года. Из-за долгого отсутствия не обошлось без курьезов: Лиз Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.