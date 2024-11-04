10 самых опасных продуктов, которые есть в каждом холодильнике

Посвящаем этот материал всем любителям доедать «пропадающие» салаты. Если ваш холодильник выглядит как-то так, то лучше вызовите команду огнеметчиков «Можно ли отравиться тем, что лежит в холодильнике?» — пожалуй, самый частый вопрос, который можно услышать от скупых людей и экстремалов.
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