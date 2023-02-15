Время узнать правду!

7 347 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Правильно, пусть кухарка выполняет, а не сможет-расстрелять!))🤣Хозяева поставили...
  • alik3456 Джексон
    Лучше байден с зеленским...Хозяева поставили...
  • alik3456 Джексон
    Собака лает ,а караван идёт...Хозяева поставили...

The Sun: «Русские безумно рады, что Зеленскому дали неубиваемый «Челленджер 2»

The Sun: «Русские безумно рады, что Зеленскому дали неубиваемый «Челленджер 2»

По данным MI-6, в ВС РФ созданы отряды спецназа для захвата целыми ведущих натовских танков На фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева) выступают с речью перед украинскими и британскими военнослужащими во время посещения Бовингтонского бронетанкового центра в Дорсетете (Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS) «На Запорожский фронт прибыли специальные подразделения, специализирующиеся на выявлении местоположения тяжелого вооружения с целью его последующего уничтожения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх