Минтруд разработал проект о повышении студенткам декретных пособий

Министерство труда и соцзащиты разработало законопроект, который предполагает повышение размера декретных выплат студенткам-очницам до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где живет будущая мама.
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