Красноярки стали замораживать яйцеклетки и беременеть после 30 лет

Замораживать яйцеклетки дорого, оральные контрацептивы приводят к бесплодию, а сами роды — омолаживают: эти и другие мифы, связанные с беременностью и деторождением, мы обсудили с красноярским частным акушером-гинекологом и репродуктологом Натальей Саваловой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии