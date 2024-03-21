Красноярки стали замораживать яйцеклетки и беременеть после 30 лет

Замораживать яйцеклетки дорого, оральные контрацептивы приводят к бесплодию, а сами роды — омолаживают: эти и другие мифы, связанные с беременностью и деторождением, мы обсудили с красноярским частным акушером-гинекологом и репродуктологом Натальей Саваловой.