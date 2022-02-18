Последние новости

32 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • anatolii660 reznikov
    Почему то мне таких русских не жалко  ! Дома надо жить а не транжирить бабло по заграницам !В Турции начался ...
  • Юлия Маслова
    С фига ли ?? Они там ну очень даже востребованы!В Турции начался ...
  • Юлия Маслова
    Помню интервью Путина в 2000-ом году. На вопрос журналиста ,не хочет ли он (ВВП) вернуть Крым,тот ответил,что Крым -э...Нашлись документа...

Вячеслав Володин: Россия защитит своих граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР

Вячеслав Володин: Россия защитит своих граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР

Текст председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, опубликованный в 0:01 (жирным щрифтом выделены те же строки, что и в самом заявлении):"Зеленский провоцирует начало большой войныИнформация, поступающая из ДНР и ЛНР, очень тревожная.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх