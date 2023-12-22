«В регионе сложился очень благоприятный рейтинг». В Севастополе в 2024 году введут новый механизм оплаты налогов

В Управлении ФНС России по Севастополю состоялось заключительное в 2023 году заседание Общественного совета, в ходе которого обсудили цифровые и сервисные решения, внедренные службой в сфере налогового администрирования.
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