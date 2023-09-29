Американские эксперты из RAND рассказали, что НАТО может сдержанно ответить на упреждающий удар России

Аналитики представили три сценария непреднамеренной эскалации в отношениях Москвы и альянсаПродолжающийся конфликт на Украине несет в себе риски непреднамеренной эскалации, в том числе между Россией и НАТО.
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