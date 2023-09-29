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  • Павел Александрович
    У этого русофоба Россия - это ростоянно существующий и свербящий голову пунктик! Он на нем свихнулся.Каспаров захотел ...
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Американские эксперты из RAND рассказали, что НАТО может сдержанно ответить на упреждающий удар России

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