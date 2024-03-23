«Питтсбург» проиграл 10 матчей из последних 13. Клуб отстает от зоны плей-офф на 9 очков

Сегодня «Пингвинс» уступили «Далласу» (2:4) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда под руководством Майка Салливана набрала 69 очков в 69 играх и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 9 баллов.