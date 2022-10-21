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Скрывающегося от следствия наркоторговца задержали транспортные полицейские Уссурийска

Скрывающегося от следствия наркоторговца задержали транспортные полицейские Уссурийска

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Уссурийск при отработке оперативной информации задержали 26-летнего местного жителя.

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